Скрипт конфигуратора компьютера

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки188 просмотров

Необходимо сделать конфигуратор компьютера. Нравиться, например, вот такой

http://x-it.by/shop_content.php?coID=29&XTCsid=5150c073aeb2df5c610f2c0db2323b23

Скрипт магазина (в который необходимо будет интегрировать сие произведение) - VamShop (версия osCommerce).

В магазине отсутствует функция добавления в корзину нескольких товаров одновременно. Поэтому должен генерироваться новый товар, состоящий из комплектующих, выбранных клиентом. Также необхоимо предусмотреть совместимость некотрых устройств и невозможность заказать компьютер, если не выбран минимум комлпектующих.

Обратите внимание, что в том скрипте изменяется цена и появляются фотографии устройств.

Внедрить нужно в одну из страниц магазина, инфа береться из базы (она уже создана).

Желательно подешевле (естественно:), но качество, сроки - тоже очень важны. Принимаются любые ставки!

17 лет назад
svkomp
53 года
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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