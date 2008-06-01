Настроить TiltViewer XML Gall

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка113 просмотров

Нужно настроить данную галерею :) Цена - 10 у.е. Работать будем с фликр.ком. Ну и нужно будет закачать фотки тестовые конечно :) Жду предложений сюда. Спасибо.

17 лет назад
svyatko
37 лет
19 лет в сервисе
Был
16 лет назад
99 отзывов(-4)

Выбранный исполнитель

Strag
125 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад
17 лет назад
$10
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Отлично поработали! Очень позитивный человек :)

Заявки фрилансеров

Strag
125 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад
17 лет назад

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