Дописать Java (файлы *.JS) код

Сейчас имя для файла показываемой картинки берется из поля "code" . Нужно добавить еще одно поле, чтобы имя файла для картинки в проекте бралось из нового поля, и значение этого поля передавалось для PHP кода через форму, Post или еще как, чтобы PHP обработать можно было.