Flash 3D wall (изменить исходник и сохранить)

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Т.к. видимо знающих людей тут нет разжевываю "на пальцах"...

1) Открыть предоставленный исходник в Flash CS3 компонента "3D wall"

2) Поменять фон на белый

3) Сделать так, чтобы отображались названия на русском + подцепить это в XML-файл.

4) Предоставить в качестве подтверждения выполнения .swf

После оплаты предоставляете fla + as

Знания обязательные:

Action Script 3+

Flash CS3 (только Windows Vista or Mac)

Знакомство с 3D wall когда-либо

Работа на 1-2 минуты, для профессионалов.

17 лет назад
sout
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15 лет назад

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