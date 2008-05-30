Создание новостного, рекламного блоков

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка151 просмотр

Создать на сайте (каталог), новостной и пару рекламных блоков. Модерируемые, сквозные (рекламные- кроме главной).Дозагрузить базу, десять мег.Пж, эксперименты - на локалке.

17 лет назад
agm
125 лет
19 лет в сервисе
Был
16 лет назад

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Нет заявок фрилансеров