Необходимо устранить повышенную нагрузку на сервер баз данных. Примеры запросов в прикрепленном файле.
- Веб-программирование1 исполнительЗавершен16 лет назад
Создать на сайте (каталог), новостной и пару рекламных блоков. Модерируемые, сквозные (рекламные- кроме главной).Дозагрузить базу, десять мег.Пж, эксперименты - на локалке.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт16 лет назад
Прицепить скрипт (доска) к сайту.Дозалить базу (мускул,~ 20м) с другого сайта.Веб-программирование8 заявокЗакрыт16 лет назад
Сделать один из инфо блоков (висит на главной) сквозным. Установить рекламный код (нужен сквозной, кроме главной). Дозалить немного базы (с одного из моих сайтов), для оживления. Если будут другие предложения, по улучшению функционала - ради бога.Закрыт16 лет назад
Файлы и база, импортированы с одного хоста на другой. Ну, что необходимо, надо поменять в config файле. Еще на пред. хосте, выпала админка, надо бы восстановить.Подвисает, вывод последних предложений (сайт - обычный каталог), внутренний счетчик просмотров. Благополучно ...Закрыт16 лет назад
Сделать один из инфо блоков (висит на главной) сквозным. Установить рекламный код (сквозной, кроме главной). Дозалить немного базы (с одного из моих сайтов), для оживления. Если будут личные предложения, по улучшению функционала - ради бога.Веб-программирование7 заявокЗакрыт16 лет назад
Размещение фото, описание, контакты, форум. С возможностью, все это довносить, редактировать, через админку (ребята не программисты). В идеале (по понятной причине), ничего не подъемного (для ребят).Сайты «под ключ»19 заявокЗакрыт16 лет назад
250Х80, АНИМИРОВАННЫЙ GIF, КОМПРОМИС МЕЖДУ КАЧЕСТВОМ И ВЕСОМ.Баннеры9 заявокЗакрыт16 лет назад
Нужен статичный GIF, 450х67, весом до 7 кило.Баннеры27 заявокЗакрыт16 лет назад
Правельнее так - скрипт каталога стран, городов, отелей. Карты, описание, фото, отзывы, ну и т.п. Самописанный, готовый, без разницы. С установкой, настройкой ( дабы не вести долгую переписку, по поводу глючного скрипта, либо ...Закрыт16 лет назад
Необходимо создать клон сайта http://www.komok.pp.ru/. Дабы не было доп вопросов - сайт мой. Новый движок, новый диз, другой домен, перенос базы (в рамках одного хоста). Время реализации - значимо! Полная админка. Под ключ.Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен17 лет назад
600х120 468х60 180х45 180х400 Для автосайта. GIF. Цену прописывайте пож. за комплект.Дизайн сайтов1 исполнительЗакрыт18 лет назад
Пять кнопок, три сотки, пара 468х60,пара 120х240. Flash. Заточенные под Просперо. Для разных ресурсов, что впрочем, не важно. Цену обозначайте за весь комплект.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт18 лет назад
Ориентир на http://www.narashvat.ru/ ...... ПО СУТИ И ФОРМЕ, ИМЕННО ЭТО И НАДО....Сайты «под ключ»1 заявкаЗакрыт18 лет назад
468х60 \ 120х240 \ 120х600 Стильно, по комплекту для двух сайтов. Gif, стандартный вес.Баннеры1 исполнительЗавершен18 лет назад
С одного ресурса, на другой. В рамках одного хоста, одной виртуальной площадки. 170 Мб. Детали- приват.Базы данных1 исполнительЗавершен18 лет назад
- $100
Редизайн с инсталяцией, доски объявлений. Скрипт позволяет инсталировать любой дизайн. Без шаблонов. Конкретика- приват.Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен18 лет назад