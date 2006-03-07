agm

Алексей Алексей agm

 
NaN летРоссия/Москва
18 лет на фриланс-бирже
Был
15 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Работы по сайту.

    Сделать один из инфо блоков (висит на главной) сквозным. Установить рекламный код (нужен сквозной, кроме главной). Дозалить немного базы (с одного из моих сайтов), для оживления. Если будут другие предложения, по улучшению функционала - ради бога.

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Отладить сайт

    Файлы и база, импортированы с одного хоста на другой. Ну, что необходимо, надо поменять в config файле. Еще на пред. хосте, выпала админка, надо бы восстановить.Подвисает, вывод последних предложений (сайт - обычный каталог), внутренний счетчик просмотров. Благополучно ...

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Работы по сайту.

    Сделать один из инфо блоков (висит на главной) сквозным. Установить рекламный код (сквозной, кроме главной). Дозалить немного базы (с одного из моих сайтов), для оживления. Если будут личные предложения, по улучшению функционала - ради бога.

    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Сайтик для детского танцеваного ансамбля

    Размещение фото, описание, контакты, форум. С возможностью, все это довносить, редактировать, через админку (ребята не программисты). В идеале (по понятной причине), ничего не подъемного (для ребят).

    Сайты «под ключ»19 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Баннер

    250Х80, АНИМИРОВАННЫЙ GIF, КОМПРОМИС МЕЖДУ КАЧЕСТВОМ И ВЕСОМ.

    Баннеры9 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Баннер

    Нужен статичный GIF, 450х67, весом до 7 кило.

    Баннеры27 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Скрипт туристического портала

    Правельнее так - скрипт каталога стран, городов, отелей. Карты, описание, фото, отзывы, ну и т.п. Самописанный, готовый, без разницы. С установкой, настройкой ( дабы не вести долгую переписку, по поводу глючного скрипта, либо ...

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Клон сайта.

    Необходимо создать клон сайта http://www.komok.pp.ru/. Дабы не было доп вопросов - сайт мой. Новый движок, новый диз, другой домен, перенос базы (в рамках одного хоста). Время реализации - значимо! Полная админка. Под ключ.

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Баннеры

    600х120 468х60 180х45 180х400 Для автосайта. GIF. Цену прописывайте пож. за комплект.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    18 лет назад

  • Баннеры.

    Пять кнопок, три сотки, пара 468х60,пара 120х240. Flash. Заточенные под Просперо. Для разных ресурсов, что впрочем, не важно. Цену обозначайте за весь комплект.

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    18 лет назад

  • Экспорт базы данных.

    С одного ресурса, на другой. В рамках одного хоста, одной виртуальной площадки. 170 Мб. Детали- приват.

    Базы данных1 исполнитель
    Завершен
    18 лет назад

  • Редизайн доски объвлений

    $100

    Редизайн с инсталяцией, доски объявлений. Скрипт позволяет инсталировать любой дизайн. Без шаблонов. Конкретика- приват.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    18 лет назад
Отзывы фрилансеров
alt0
44 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
$500
10 баллов
16 лет назад
Устранить повышенную нагрузку на сервер баз
Ровный заказчик, что редко встретишь в России. Аккуратный европейский стиль общения, приятно работать. Стояла не самая сложная задача, за исключением, что вытянутая во времени, с ожиданием ответа от независимой стороны и тянула нервы, но Алексей с пониманием отнесся к независящей от меня ситуации. Пунктуальность с оплатой. Всегда готов сотрудничать
Выполнен Большой объем работы, плавно переросший еще на пару сайтов. Во время выполнения работ, проблем с пониманием задач, наиболее приемлеммым их решением - ровно никаких. Постоянно на связи. Короче говоря, что обещал - то сделал.
Ответный отзыв
gratta
37 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
день назад
$500
10 баллов
17 лет назад
Клон сайта.
Работа прошла без проблем. Оплата своевременная. Работать с данным заказчиком одно удовольствие - точно знает, что хочет. Всем рекомендую этого заказчика.
Работа выполнена в оговоренные сроки и в заказанном объеме. Все пожелания были учтены и реализованы. Были проведены доп. доработки. Проблем со связью тоже не было.
Ответный отзыв
Vinteger
Виктор 
43 годаУкраина
18 лет в сервисе
Был
15 лет назад
81 отзыв(-4)
$20
10 баллов
18 лет назад
Экспорт базы данных.
Работа прошла без проблем. Оплата своевременная и даже с надбавкой.
Работа выполнена. В рамках тех.возможности.
Ответный отзыв
Vinteger
Виктор 
43 годаУкраина
18 лет в сервисе
Был
15 лет назад
81 отзыв(-4)
$99
10 баллов
18 лет назад
Редизайн доски объвлений
Работа прошла без проблем. Оплата своевременная и в полном объеме. Приятно сотрудничать с такими заказчиками.
Работа выполнена. Сроки выдержаны. Без проблем.
Ответный отзыв