Устранить повышенную нагрузку на сервер баз

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен5 заявок261 просмотр

Необходимо устранить повышенную нагрузку на сервер баз данных.

Примеры запросов в прикрепленном файле.

17 лет назад
agm
125 лет
19 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Выбранный исполнитель

alt0
45 лет
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
17 лет назад
$500
3 дня
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Ровный заказчик, что редко встретишь в России. Аккуратный европейский стиль общения, приятно работать. Стояла не самая сложная задача, за исключением, что вытянутая во времени, с ожиданием ответа от независимой стороны и тянула нервы, но Алексей с пониманием отнесся к независящей от меня ситуации. Пунктуальность с оплатой. Всегда готов сотрудничать

Заявки фрилансеров

alt0
45 лет
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
17 лет назад