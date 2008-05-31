Калькулятор+ввод информаций+просмотр аукционов

Для сайта(на CMS Joomla) по импорту авто из США требуется сделать:

1.Калькулятор таможенной пошлины идентичный этому: (http://americars.md/index.php?do=calc , работает только под IE).

2.Доступ для менеджера, для ввода информаций о пригнанных авто и доступ для дилера, для просмотра информаций о пригнанных авто только для данного дилера. (в joomla есть плагин для импорта скриптов.)

3.Онлаин просмотр аукционов Copart и Manheim путем импорта странички в собственную страницу или попап, блокировав некоторые ненужные поля. (в joomla есть модуль для импорта страниц + логин.)