Модернизация скрипта на php

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт10 заявок219 просмотров

Требуется усовершенствовать систему авторизации скрипта, а именно улучшить turing номер при входе на сайт, а так же добавить эту функцию в регистрационную форму.

PHP
17 лет назад
neterastudio
Александр 
45 лет
19 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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