Необходимо реализовать расширенный поиск по инфоблокам в Битрикс. Подробности по ICQ 177605789.
Модернизация скрипта на php
Требуется усовершенствовать систему авторизации скрипта, а именно улучшить turing номер при входе на сайт, а так же добавить эту функцию в регистрационную форму.
Заявки фрилансеров
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