Топ сайтов

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок265 просмотров

Необходимо доделать рейтинг сайтов в стиле mail.ru

Рейтинг www.rait.wmtorg.net

То, что нужно сделать на рисунке обведено красным цветом+поработать со стилями

17 лет назад
rurs
125 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад
1 отзыв

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров