Требуется отстройка форума IPB

Делал проект. Всё нормально - даже отношения хорошие были. Получил сумму (я оплатил больше намного чем договаривались), но должен был доделать недоделанное. И смылся:((( Телефон не берёт (два месяца прошло), на сообщения и письма не отвечает, хотя здесь появляется регулярно. Эх, ты, Влад...:( Шо ж ты так??? Заработал за сэкономленное время на моём проекте лишнюю сотку? Она стоит того чтобы терять уважение людей?? Я ж не торопил тебя, а ты киданул. Печально и очень...