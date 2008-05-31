Требуется отстройка форума IPB

$150
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка216 просмотров

Требуется отстройка форума IPB (v2.3.х)

Форум установлен. Сообщения перенесены. Вёрстка готова (натянуть на форум) + переделать по-своему личную страницу юзера + улучшить страницу регистрации.

Оплата: 150$. Сроки горят.

Стучать: 424645940

17 лет назад
Lava75
50 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Выбранный исполнитель

tiamo13
Sas 
125 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад
11 отзывов(-2)
17 лет назад
$200
Делал проект. Всё нормально - даже отношения хорошие были. Получил сумму (я оплатил больше намного чем договаривались), но должен был доделать недоделанное. И смылся:((( Телефон не берёт (два месяца прошло), на сообщения и письма не отвечает, хотя здесь появляется регулярно. Эх, ты, Влад...:( Шо ж ты так??? Заработал за сэкономленное время на моём проекте лишнюю сотку? Она стоит того чтобы терять уважение людей?? Я ж не торопил тебя, а ты киданул. Печально и очень...

Заявки фрилансеров

tiamo13
Sas 
125 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад
11 отзывов(-2)
17 лет назад