Требуется создать скрипт клуба магии с показом видео и рейтинга. Закрыто.
Link Submission & SEO
Необходим человек, который сделает Link Submission для русского сайта www.tuttele.ru в интернете на специализированных сайтах для IP-телефонии. Желательно, чтобы человек владел английским языком, т.к. все объяснение будет проходить на английском.
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