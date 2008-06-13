Link Submission & SEO

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки291 просмотр

Необходим человек, который сделает Link Submission для русского сайта www.tuttele.ru в интернете на специализированных сайтах для IP-телефонии. Желательно, чтобы человек владел английским языком, т.к. все объяснение будет проходить на английском.

17 лет назад
tuttelecom
Карим 
45 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Выбранные исполнители

ViralKings
Сергей 
34 года
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад
17 лет назад
$100
margal
31 год
17 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
17 лет назад
$200
Very nice job, good communication, fast work, very friendly atmosphere. Highly recommended to work with :)
Спасибо за работу!

Заявки фрилансеров

ViralKings
Сергей 
34 года
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад
17 лет назад
margal
31 год
17 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
17 лет назад