Добавить возможность покупки трафика

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка169 просмотров

Есть сайт партнерка pop under рекламы, есть возможность для пользователей продавать свою рекламу по количеству показов, необходимо добавить возможность пользователю заказывать показы рекламы. то есть сейчас админ добавляет баннеры и пользователи их показывают на сайтах своих(то есть возможность есть, не нужно ее создавать, а всего лишь добавить возможность пользователям), а пользователи тоже должны иметь возможность заказать рекламу.

ICQ 450-540-046

если ася в офлайне то скорее всего в онлайне скайп webstudy

пример сайта сейчас на http://popup.ontraff.ru

цену не загинайте, ничего особенного придумвать не нужно, оплата по факту.

17 лет назад
snake89
36 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад
2 отзыва

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров