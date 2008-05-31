Добавить возможность покупки трафика

Есть сайт партнерка pop under рекламы, есть возможность для пользователей продавать свою рекламу по количеству показов, необходимо добавить возможность пользователю заказывать показы рекламы. то есть сейчас админ добавляет баннеры и пользователи их показывают на сайтах своих(то есть возможность есть, не нужно ее создавать, а всего лишь добавить возможность пользователям), а пользователи тоже должны иметь возможность заказать рекламу.

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если ася в офлайне то скорее всего в онлайне скайп webstudy

пример сайта сейчас на http://popup.ontraff.ru

цену не загинайте, ничего особенного придумвать не нужно, оплата по факту.