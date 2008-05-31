Требуется создать скрипт клуба магии с показом видео и рейтинга. Закрыто.
Добавить возможность покупки трафика
Есть сайт партнерка pop under рекламы, есть возможность для пользователей продавать свою рекламу по количеству показов, необходимо добавить возможность пользователю заказывать показы рекламы. то есть сейчас админ добавляет баннеры и пользователи их показывают на сайтах своих(то есть возможность есть, не нужно ее создавать, а всего лишь добавить возможность пользователям), а пользователи тоже должны иметь возможность заказать рекламу.
ICQ 450-540-046
если ася в офлайне то скорее всего в онлайне скайп webstudy
пример сайта сейчас на http://popup.ontraff.ru
цену не загинайте, ничего особенного придумвать не нужно, оплата по факту.
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