Интеграция партнерской программы на основе XML

$120
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен5 заявок266 просмотров

Требуется организовать интерфейс выбора мероприятия к партнерской программе продажи билетов от parter.ru. Программа реализуется на основе XML-файлов. См. прилагаемое ТЗ.

17 лет назад
rubad
Рубен 
48 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранные исполнители

The_Leo
Игорь 
53 года
18 лет в сервисе
Был
16 лет назад
10 отзывов(-1)
17 лет назад
$120
2 дня
Большое спасибо и желаю успехов!
Отличный заказчик. Советую с ним работать. Грамотно поставил задачу. Своевременная оплата.
Luerssen
Андрей 
44 года
18 лет в сервисе
Был
16 лет назад
17 лет назад
$120

Заявки фрилансеров

The_Leo
Игорь 
53 года
18 лет в сервисе
Был
16 лет назад
10 отзывов(-1)
17 лет назад
Luerssen
Андрей 
44 года
18 лет в сервисе
Был
16 лет назад
17 лет назад