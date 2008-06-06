Усовершенствование shopscript-pro

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки155 просмотров

1.Добавление возможности редактирования контента главной страницы из админки.

2.Усовершенствование механизма добавления новых страниц, необходим механизм автодобавления ссылок на новые страницы в верхнем и нижнем меню.

3.Установка WISWIG редактора с возможностью заливки картинок в формы редактирования информационных и главной страниц, категорий и продуктов. Можно применить бесплатный редактор.

17 лет назад
alex8764
60 лет
21 год в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

WebCreated
Вадим 
34 года
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
10 отзывов
17 лет назад
$70
Заказ выполнен быстро и профессионально. Надеюсь на сотрудничество и в будущем.
Адекватный человек, оплату производит вовремя и без лишних вопросов. Положительные впечатления.

Заявки фрилансеров

WebCreated
Вадим 
34 года
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
10 отзывов
17 лет назад