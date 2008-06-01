Есть цикличная связка запросов вида ROW=SELECT.. while() { ROW=SELECT.. while() { ROW=SELECT.. while() { ROW=SELECT.. while() ...
Нужно написать сайт Хостинга
Все по стандарту ничего лишнего
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6 банерка
7 Партнерка % от покупок
8 билинг чтоб работал с панелью DirectAdmin
Выбранный исполнитель
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