Доработать каталог товаров на сайте

Требуется программист, знающий php+mysql.

Что есть сейчас.

На сайте имеется каталог товара, для каждого товара есть ссылка "подробнее", по которой открывается ее полное описание с кнопкой "оформить заказ". По нажатию на эту кнопку осуществляется переход на форму заказа с указанием контактной информации. Основной недостаток - нет множественного выбора для оформления одного заказа (нет корзины), приходится для каждого товара формировать отдельный заказ...

Грубо говоря - нужно сделать корзину.

Более подробное ТЗ, а также адрес сайта вышлю при личной переписке.

Для связи лучше использовать ICQ 7-306-904

Спасибо.