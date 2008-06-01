Здравствуйе. Для моего сайта мне нужен модуль, который сможет отправлять sms на телефоны Московских сотовых операторов... Интересуют сроки, цена и примерно как это будет работать? То есть надо ли ...
Интеграция касс roboxchange и webmoney в сайт AWBS
Необходимо интегрировать мультивалютную кассу roboxchange ( http://www.roboxchange.com/ ) и шлюз webmoney (Z и R кошельки) в сайт, построенный на AWBS ( www.awbs.com ). Убедительная просьба оставлять заявки тем, кто работал с этой системой или представляет сложность задачи. Без предоплаты или оплата по СБС. Работа несрочная.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование5 заявокЗакрыт17 лет назад
Требуется скрипт для рассылки по доскам обьявлений. Указывайте количество досок в скрипте, и цену по который вы готовы продать скрипт.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт17 лет назад
- $30
Установлен скрипт hivemail. Иногда приходят письма с крякозябрами вместо русских букв. И почти всегда крякозябры вместо русских букв в названии прикрепленных файлов (с рамблера вообще прикрепленный вордовский файл пришел как zip папка...). Письма с прикрепленными ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт17 лет назад
Нужен исходник на C++ программы, которая будет чистить HTML код от всех тегов, оставляя только чистый текст и выдирая ссылки с анкорами. ТЗ в аттаче. Прошу в приват ...Закрыт17 лет назад
На основе ТЗ, архитектуры базы данных, дампа базы, описания форм необходимо разработать: - формы для ввода информации в базу данных - отчеты для вывода инфорамции из базы по заданным в ТЗ запросам ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт17 лет назад
Требуется программист, знающий php+mysql. Что есть сейчас. На сайте имеется каталог товара, для каждого товара есть ссылка "подробнее", по которой открывается ее полное описание с кнопкой "оформить заказ". По нажатию на ...Завершен17 лет назад
- $500
Все по стандарту ничего лишнего 1 Проверка домена 2 Тарифы 3 Контакты 4 О нас 5 Новости 6 банерка 7 Партнерка % от покупок 8 ...Закрыт17 лет назад
Есть цикличная связка запросов вида ROW=SELECT.. while() { ROW=SELECT.. while() { ROW=SELECT.. while() { ROW=SELECT.. while() ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт17 лет назад
- $50
Всем привет. Назревает очередной проектик. Есть и-нет магазин на движке Shop-Script Premium. Магазин посвящен автозапчастям для иномарок. Сейчас примерно 8 тысяч позиций. Цены часто скачут. Для изменения цены в админке в каталоге надо находить ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт17 лет назад
1. Прием платежей, вебмани, яндекс-деньги. 2.Реализовать возможность добавления группы товаров в магазин пользователя. 3.Реализовать грамотную статистику и рейтинг популярности магазинов пользователей. 4. Автоматическая курсовка валют 5.По дизайну: нужен модуль/модули вывода разной ...Закрыт17 лет назад