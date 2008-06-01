Интеграция касс roboxchange и webmoney в сайт AWBS

Необходимо интегрировать мультивалютную кассу roboxchange ( http://www.roboxchange.com/ ) и шлюз webmoney (Z и R кошельки) в сайт, построенный на AWBS ( www.awbs.com ). Убедительная просьба оставлять заявки тем, кто работал с этой системой или представляет сложность задачи. Без предоплаты или оплата по СБС. Работа несрочная.