Настроить кодировку в скрипте почты hivemail

Установлен скрипт hivemail. Иногда приходят письма с крякозябрами вместо русских букв. И почти всегда крякозябры вместо русских букв в названии прикрепленных файлов (с рамблера вообще прикрепленный вордовский файл пришел как zip папка...). Письма с прикрепленными файлами ПОСЛАННЫЕ ОТ скрипта даже в теле письма почему-то получаются с крякозябрами (хотя если скрипт посылает письма без вложений то никаких крякозябр нет)

Нужно сделать что-бы скрипт сам определял нужный вид кодировки для вхожящей почты. И что-бы была у пользователя возможность самому сменить кодировку, нажав на "koi8 | win | dos | utf-8 | mac" (как например в яндекс почте или в mail.ru почте). То- есть что-бы когда пользователь открывает письмо, где-то рядом с текстом была строка "koi8 | win | dos | utf-8 | mac"

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