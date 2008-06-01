Модуль отправки sms на сайте

Здравствуйе.

Для моего сайта мне нужен модуль, который сможет отправлять sms на телефоны Московских сотовых операторов...

Интересуют сроки, цена и примерно как это будет работать? То есть надо ли мне будет заключать какие-либо договора с сотовыми операторами и если да сколько будут стоить их услуги...