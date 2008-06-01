Требуется скрипт для рассылки по доскам обьявлений. Указывайте количество досок в скрипте, и цену по который вы готовы продать скрипт.
Модуль отправки sms на сайте
Здравствуйе.
Для моего сайта мне нужен модуль, который сможет отправлять sms на телефоны Московских сотовых операторов...
Интересуют сроки, цена и примерно как это будет работать? То есть надо ли мне будет заключать какие-либо договора с сотовыми операторами и если да сколько будут стоить их услуги...
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