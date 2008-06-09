Создать страницу на сайте для обновления базы данн

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Завершен6 заявок235 просмотров

Нужно создать страницу на сайте для обновления товаров в базе данных сайта

В сайт по продаже программ 1с Предприятие.

http://www.1c-malina.ru/

Сайт типа интернет магазина.

Я делаю выгрузку из 1с в текстовые файлы.

База интернет магазина SQL /

Нужно загружать данные из текстовых файлов.

Формат текстовых файлов на ваше усмотрение.

Сотрудничество вижу таким образом.

1. Я вам даю явки - пароли

2. Вы создаете дополнительную страницу на сайте вообще

без какого нибыто дизайна

на странице

0. ввод пароля

1.выбор файла

2.выбор варианта загрузки

а) добавить, при совпадении не писывать новое

б) добавить, при совпадении писать новое

в) существующие данные удалить

выбирать буду только по сумме оплаты

Структура базы СКЛ как в http://www.shop-script.ru/

крипт интернет магазина взят оттуда.

База СКЛ лежит на хостинге.

Структура файлов ТХТ проектируется Вами.

SQL
17 лет назад
screamhome
Александр 
48 лет
18 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад

Выбранный исполнитель

GoodLuck
Артем 
41 год
19 лет в сервисе
Был
9 лет назад
17 лет назад
$25
2 дня
Профессионально лаконично в срок
Очень приятно работать с заказчиком, оплата произведена своевременно.

Заявки фрилансеров

GoodLuck
Артем 
41 год
19 лет в сервисе
Был
9 лет назад
17 лет назад