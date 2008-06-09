Необходимо интегрировать мультивалютную кассу roboxchange ( http://www.roboxchange.com/ ) и шлюз webmoney (Z и R кошельки) в сайт, построенный на AWBS ( www.awbs.com ). Убедительная просьба оставлять заявки тем, кто работал с этой системой или представляет ...
Создать страницу на сайте для обновления базы данн
Нужно создать страницу на сайте для обновления товаров в базе данных сайта
В сайт по продаже программ 1с Предприятие.
Сайт типа интернет магазина.
Я делаю выгрузку из 1с в текстовые файлы.
База интернет магазина SQL /
Нужно загружать данные из текстовых файлов.
Формат текстовых файлов на ваше усмотрение.
Сотрудничество вижу таким образом.
1. Я вам даю явки - пароли
2. Вы создаете дополнительную страницу на сайте вообще
без какого нибыто дизайна
на странице
0. ввод пароля
1.выбор файла
2.выбор варианта загрузки
а) добавить, при совпадении не писывать новое
б) добавить, при совпадении писать новое
в) существующие данные удалить
выбирать буду только по сумме оплаты
Структура базы СКЛ как в http://www.shop-script.ru/
крипт интернет магазина взят оттуда.
База СКЛ лежит на хостинге.
Структура файлов ТХТ проектируется Вами.
Выбранный исполнитель
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