GoodLuck

Артем GoodLuck

 
39 летРоссия/Сочи
17 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Ищу постоянного заказчика работ по специальности. php/mysql/верстка

любые работы по Joomla (1.5, 1.7, 2.5) - создание с нуля/верстка из .psd, исправление ошибок и т.п.

разработка интернет-магазинов на основе opencart - доработка, исправление ошибок и т.д.

PHPOpenCartMySQLJoomla
Отзывы заказчиков
toxavoc
50 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$15
9 баллов
15 лет назад
Нужна простенькая CMS
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Anak0nda
Татьяна 
41 годРоссия
16 лет в сервисе
Была
8 лет назад
$70
10 баллов
15 лет назад
Исправление сайта Shop-Script
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
screamhome
46 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
$25
10 баллов
16 лет назад
Создать страницу на сайте для обновления базы данн
Профессионально лаконично в срок
Очень приятно работать с заказчиком, оплата произведена своевременно.
Ответный отзыв
Веб-программирование
3 отзыва
от $10
от 1 дня
нет рейтинга
Интернет-магазины
2 отзыва
от $150
от 5 дней
нет рейтинга
HTML-верстка
нет отзывов
от $15
от 1 дня
нет рейтинга
Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $70
от 2 дней
нет рейтинга
Системы управления (CMS)
нет отзывов
от $50
от 2 дней
нет рейтинга