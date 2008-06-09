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Отзывы заказчиков
$15
9 баллов
15 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$70
10 баллов
15 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$25
10 баллов
16 лет назад
Профессионально лаконично в срок
Ответный отзыв
Очень приятно работать с заказчиком, оплата произведена своевременно.
Веб-программирование
3 отзыва
от $10
от 1 дня
нет рейтинга
Интернет-магазины
2 отзыва
от $150
от 5 дней
нет рейтинга
HTML-верстка
нет отзывов
от $15
от 1 дня
нет рейтинга
Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $70
от 2 дней
нет рейтинга
Системы управления (CMS)
нет отзывов
от $50
от 2 дней
нет рейтинга