Ищу постоянного заказчика работ по специальности. php/mysql/верстка

любые работы по Joomla (1.5, 1.7, 2.5) - создание с нуля/верстка из .psd, исправление ошибок и т.п.

разработка интернет-магазинов на основе opencart - доработка, исправление ошибок и т.д.