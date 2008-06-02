Флэш-викторина

$300
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт19 заявок277 просмотров

Нужно разработать флэш-викторину по такому шаблону. Примеры здесь -

http://news.bbc.co.uk/sport1/hi/funny_old_game/7389612.stm

http://www.skysports.com/fun_games/football_brain/0,20930,,00.html

Главное, чтобы можно было оперативно в админсистеме поменять вопросы и ответы.

HTML
17 лет назад
FootyEditor
Igor Nitsak 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров