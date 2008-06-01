Необходимо доработка скрипта RapidKill_5.93 или написать свой.

Смыл такой. В этом скрипте вставляешь прямую ссылку на файл и он закачивает к тебе на сайт, а потом можно скачать, отправить на обменники, и т.д.

Мне необходимо добавить такую функцию чтобы я мог вставить ссылку и выбрать сохранение через ftp (с вводом логига и пороля) на другом хостинге не закачивая на мой сайт.

Если нужен будет скрипт RapidKil дам ссылку где скачать.

Срочно.