Здравствуйте! Необходимо разработать скрипт информера для автоматического определения PR и ТИЦ. Полное техническое задание распологается по этому адресу: http://service.egonika.ru/informer/informer.html Стоимость будет определена после ознакомления ...
Изменениe готового скрипта
Ищу PHP программера для изменения готового скрипта
ТЗ будет оформлено, пока его писать не вижу смысла.
Цена за скрипт уже есть, срок выполнения сказали 5 дней.
Мне надо срок выполнения не больше 10 дней. Цену пишим тут, выберу наилучший вариант и меньше, чем предложили мне.
Общенеи через ICQ, оплата через WMR или libertyreserve.
Есть готовый скрипт, пример: http://cash1688.org
1. Сделать формат ссылок вместо domain.com/?a=dasdsad, на ввида dsada.com/dasdas.php
2. Внести небольшие Изменения уже в готовое дополнение "автоматическое добавление баннеров после оплаты через SCI платёжной системы"
- здесь нужно будет сделать свойства типа аукцион, т.е. как только заканчивается срок какого-либо из трёх баннеров его место освобаждается и соотвественно можно добавить свой баннер на это место или же за другую сумму купить себе место выше, соотвественно два оставшихся баннера спускаются ниже его.
- сейчас в скрипте только все баннеры одной цены, как только место освобаждается только туда можно добавить свой баннер и перекупить место выше нельзя.
4. Изменить стандартное расположение шаблонов на собственное.
5. Убрать лишние редиректные страницы (например на странице добавления своей программы после выбора какой листинг купить, редиректит на страницу с формой. После её заполнения снова редиректит на страницу выбора платёжной системы. Объединить всё в одну (выбор листинга галкой (тут же галочки с допольнительными бонусами, каждая имеет свою цену и при отметке итоговая цена увеличивается) - форма - выбор через какую платёжную систему платишь - окно с итоговой ценой - кнопка оплатить).
3. Добавить на страницу оплаты за листинг возможность купить бонусы за допольнительные деньги.
- Сейчас после добавления программы её имя среди всех листингов в конце всего списка - надо сделать, что бы была возможность за доп. деньги возможность поставить себя на 1, 2 или 3 место сверху всего списка. Бонус: около названия программы картинка "hot". Выбор осуществляется галочками на странице добавления листинга.
При отметки того или иного бонуса итоговая цена увеличивается на заданную внутри админ-меню цену.
Есть наглядный пример скрипта другого проекта, о чём идёт речь можно будет понять.
4. Собственный счётчик. Возможность смотреть popular programs по количествам хостов. Счётчик имеет ввид бокового видимого баннера в углу экрана при наведении на него вылезает окошко со всей информацией о программе (скрипт готовый есть, нужно просто допольнить) + добавить на этот статусный баннер информацию о количестве хостов зашедших на него. Так же добавить информацию с счётчика на обыкновенный статус баннер скрипта (тоже есть). На данный момент статус баннер генерируется изображением с информацией из базыданных (редактируется информация внутри админ.меню).
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