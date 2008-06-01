Изменениe готового скрипта

Ищу PHP программера для изменения готового скрипта

ТЗ будет оформлено, пока его писать не вижу смысла.

Цена за скрипт уже есть, срок выполнения сказали 5 дней.

Мне надо срок выполнения не больше 10 дней. Цену пишим тут, выберу наилучший вариант и меньше, чем предложили мне.

Общенеи через ICQ, оплата через WMR или libertyreserve.

Есть готовый скрипт, пример: http://cash1688.org

1. Сделать формат ссылок вместо domain.com/?a=dasdsad, на ввида dsada.com/dasdas.php

2. Внести небольшие Изменения уже в готовое дополнение "автоматическое добавление баннеров после оплаты через SCI платёжной системы"

- здесь нужно будет сделать свойства типа аукцион, т.е. как только заканчивается срок какого-либо из трёх баннеров его место освобаждается и соотвественно можно добавить свой баннер на это место или же за другую сумму купить себе место выше, соотвественно два оставшихся баннера спускаются ниже его.

- сейчас в скрипте только все баннеры одной цены, как только место освобаждается только туда можно добавить свой баннер и перекупить место выше нельзя.

4. Изменить стандартное расположение шаблонов на собственное.

5. Убрать лишние редиректные страницы (например на странице добавления своей программы после выбора какой листинг купить, редиректит на страницу с формой. После её заполнения снова редиректит на страницу выбора платёжной системы. Объединить всё в одну (выбор листинга галкой (тут же галочки с допольнительными бонусами, каждая имеет свою цену и при отметке итоговая цена увеличивается) - форма - выбор через какую платёжную систему платишь - окно с итоговой ценой - кнопка оплатить).

3. Добавить на страницу оплаты за листинг возможность купить бонусы за допольнительные деньги.

- Сейчас после добавления программы её имя среди всех листингов в конце всего списка - надо сделать, что бы была возможность за доп. деньги возможность поставить себя на 1, 2 или 3 место сверху всего списка. Бонус: около названия программы картинка "hot". Выбор осуществляется галочками на странице добавления листинга.

При отметки того или иного бонуса итоговая цена увеличивается на заданную внутри админ-меню цену.

Есть наглядный пример скрипта другого проекта, о чём идёт речь можно будет понять.

4. Собственный счётчик. Возможность смотреть popular programs по количествам хостов. Счётчик имеет ввид бокового видимого баннера в углу экрана при наведении на него вылезает окошко со всей информацией о программе (скрипт готовый есть, нужно просто допольнить) + добавить на этот статусный баннер информацию о количестве хостов зашедших на него. Так же добавить информацию с счётчика на обыкновенный статус баннер скрипта (тоже есть). На данный момент статус баннер генерируется изображением с информацией из базыданных (редактируется информация внутри админ.меню).