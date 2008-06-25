Разработка флэш-игры

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен11 заявок252 просмотра

Требуется разработка игры на технологии флэш на стандартных правилах типа "скрытые объекты". Задача игрока - поиск объектов в заданном пространстве. Не требуется графическая работа, только программирование на флэш.

17 лет назад
avk2008
50 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

Выбранный исполнитель

wind-wings
Анжелика 
39 лет
17 лет в сервисе
Была
8 лет назад
17 лет назад
$100
5 дней
Молодец. Работа сделана быстро и качественно. Давно искал такого делового партнера. Спасибо.
Всё прошло хорошо.

Заявки фрилансеров

wind-wings
Анжелика 
39 лет
17 лет в сервисе
Была
8 лет назад
17 лет назад