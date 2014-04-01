Необходимо полностю скопировать сайт и сделать внем некоторые поправки, за подробностями в приват
Разработка приложений на смарти
Необходимо разработать приложения и и привязка существующих на смарти , знание верстки на дивах , JS , ajax и другие приветствуются
Выбранный исполнитель
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