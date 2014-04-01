Разработка приложений на смарти

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки347 просмотров

Необходимо разработать приложения и и привязка существующих на смарти , знание верстки на дивах , JS , ajax и другие приветствуются

AJAXJavaScript
11 лет назад
master0827
Илья 
75 лет
19 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

nikolas6749
Николай 
43 года
13 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
11 лет назад
$100
2 дня
Николай сделал работу качественно и в оговоренные сроки ,Готов сотрудничать с ним и дальше очень рекомендую Спасибо
Рекомендую

Заявки фрилансеров

nikolas6749
Николай 
43 года
13 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
11 лет назад