Программирование плеера

Есть сам флешь плеер нужно запрограммировать его чтобы можно было грузить видео и чтобы оно перекодировалось в FLV = ну чтобы в плеере играло. + обджектами сделать код вставки на др сайт = это все = не каких выдач там сервисов ненадо только чисто прикрепление видео и вставка код на др сайт. сроки 3-4 дня