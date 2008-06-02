Программирование плеера

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Закрытнет заявок125 просмотров

Есть сам флешь плеер нужно запрограммировать его чтобы можно было грузить видео и чтобы оно перекодировалось в FLV = ну чтобы в плеере играло. + обджектами сделать код вставки на др сайт = это все = не каких выдач там сервисов ненадо только чисто прикрепление видео и вставка код на др сайт. сроки 3-4 дня

17 лет назад
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38 лет
19 лет в сервисе
Был
4 года назад

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