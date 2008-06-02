Необходимо разработать приложения и и привязка существующих на смарти , знание верстки на дивах , JS , ajax и другие приветствуются
Программирование плеера
Есть сам флешь плеер нужно запрограммировать его чтобы можно было грузить видео и чтобы оно перекодировалось в FLV = ну чтобы в плеере играло. + обджектами сделать код вставки на др сайт = это все = не каких выдач там сервисов ненадо только чисто прикрепление видео и вставка код на др сайт. сроки 3-4 дня
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