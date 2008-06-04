Парсер сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен9 заявок278 просмотров

Нужно написать парсер сайта olx.com, язык программирования не важен.

Подробности (ТЗ) в приват.

17 лет назад
Kotoff
45 лет
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

Demiurh
Тут 
88 лет
18 лет в сервисе
Был
13 лет назад
50 отзывов(-3)
17 лет назад
$20
Отличная работа, дешево и результат очень порадовал. Очень рекомендую.
Грамотное ТЗ, грамотные комментарии и пожелания в процессе доводки ПО. Впечатления очень положительные.

Заявки фрилансеров

Demiurh
Тут 
88 лет
18 лет в сервисе
Был
13 лет назад
50 отзывов(-3)
17 лет назад