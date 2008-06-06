Необходимо поставить сайт на джумле

Очень рад , что выбрал услуги именно этого человека. С первых минут чувствуется ответственный и профессиональный подход к делу. Работы выполнил очень качественно и в срок, также получил дополнительно бесплатную консультацию. Один из лучших программистов с кем довелось работать, спасибо!