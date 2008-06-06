Необходимо поставить сайт на джумле

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен13 заявок325 просмотров

Необходимо поставить сайт на джумле, тематика – Женский портал, из готовых бесплатных шаблонов.

Необходимо, чтобы в движке были моды как статический адрес страниц, добавление комментов с защитой от спама и т.д.

Joomla
17 лет назад
retasort
Лыканов 
47 лет
18 лет в сервисе
Был
13 лет назад
26 отзывов

Выбранный исполнитель

ignat2008
Иван 
34 года
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
3 отзыва
17 лет назад
$25
3 дня
Очень рад , что выбрал услуги именно этого человека. С первых минут чувствуется ответственный и профессиональный подход к делу. Работы выполнил очень качественно и в срок, также получил дополнительно бесплатную консультацию. Один из лучших программистов с кем довелось работать, спасибо!
Хороший заказчик, хорошо поставил задачу для выполнения, приятно общаться.

Заявки фрилансеров

ignat2008
Иван 
34 года
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
3 отзыва
17 лет назад