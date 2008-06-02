Прикрутить новинки шаблонов MonsterTemplate

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки131 просмотр

Необходимо прикрутить вывод новинок шаблонов с MonsterTemplate с некоторым форматированием информации к сайту на Joomla.

Joomla
17 лет назад
jserge
43 года
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров