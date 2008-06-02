Необходимо разработать приложения и и привязка существующих на смарти , знание верстки на дивах , JS , ajax и другие приветствуются
Прикрутить новинки шаблонов MonsterTemplate
Необходимо прикрутить вывод новинок шаблонов с MonsterTemplate с некоторым форматированием информации к сайту на Joomla.
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