Связка скриптов

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен4 заявки232 просмотра

Имею скрипт который порсит сайт http://simka.net/img/ пример http://nawaru.com.ua/shelwap/pro.php/img/ Необходимо связать скриты иаким образом чтобы на картинках выводился мой логотип Скрипт для роботы с изображением имею.

Связь по ICQ оплата wmr или wmz.

17 лет назад
ovx
42 года
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

ksergik
Гость 
44 года
19 лет в сервисе
Был
17 лет назад
17 лет назад
$5
Отзыв недоступен.
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Заявки фрилансеров

ksergik
Гость 
44 года
19 лет в сервисе
Был
17 лет назад
17 лет назад