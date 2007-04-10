Задача написать облегченный движок магазина (он же фронт-сайт) для торговли цифровыми продуктами. Движок выполняет роль прокси. На входе xml, на выходе html реквесты от клиента передаются в чистом виде на базовый сервер. ...
Web2icq модуль
Всем привет!
Интересует разработка данного модуля для встраивания в основной движок:
Нужна легкая версия клиента, с основными функциями(контакт-лист,добавление удаление пользователей, отправка сообщений, правка профайла итд...)
Основная задача чтобы он работал на HTML JS/AJAX, без Java/Flash/ActiveX и не требовал установки чего либо.
Подробное ТЗ, направлю выбранному исполнителю.
Прошу Вас указать:
1.сроки и цены
2.ссылки только на похожие проекты
ссылки по теме:
web2icq сервис http://www.gotalk.ru/index.html
На Flash http://www.icq.com/icq2go/flicq.htm
На Java http://www.icq.com/icq2go/
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