Всем привет! Интересует разработка данного модуля для встраивания в основной движок: Нужна легкая версия клиента, с основными функциями(контакт-лист,добавление удаление пользователей, отправка сообщений, правка профайла итд...) Основная задача чтобы он работал на ...
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