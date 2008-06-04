Моды для Datalife

Движок: datalife engine

Может кто сделать вывод списка ключевых фраз, которые пользователи ищут на сайте?

мне сказали, что можно делать поисковый запрос методом GET, например http://site.ru/search/?q=happy

а в статистике liveinternet посмотреть по фильтру http://site.ru/search/ - и пожалуйста - то что я хотел без нагрузки на сервер БД

кто знает, как это сделать? прошу контакты

мод маленький, дам не более 10$

в будущем ещё не раз обращусь за помощью