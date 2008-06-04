Моды для Datalife

$10
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  2. Веб-программирование
Завершен4 заявки203 просмотра

Движок: datalife engine

Может кто сделать вывод списка ключевых фраз, которые пользователи ищут на сайте?

мне сказали, что можно делать поисковый запрос методом GET, например http://site.ru/search/?q=happy

а в статистике liveinternet посмотреть по фильтру http://site.ru/search/ - и пожалуйста - то что я хотел без нагрузки на сервер БД

кто знает, как это сделать? прошу контакты

мод маленький, дам не более 10$

в будущем ещё не раз обращусь за помощью

17 лет назад
Extazy
36 лет
19 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

prophetz
33 года
17 лет в сервисе
Был
год назад
17 лет назад
$10
Отличная работа. Всё выполнено в срок. Опытный программист! Никому не советую.. пусть лучше работает на меня))
Отличный заказчик, очень легко с ним работать. Работа четко по ТЗ, доработок не требует. Работать было очень приятно.

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prophetz
33 года
17 лет в сервисе
Был
год назад
17 лет назад