Портал по продаже шин и дисков

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Закрыт3 заявки468 просмотров

Необходимо разработать портал

ОГРОМНАЯ ПРОСЬБА ФРИЛАНСЕРОВ С ПОРТФОЛИО В КОТОРОМ ТОЛЬКО САЙТЫ 3-5 СТРАНИЧНЫЕ ПРОСЬБА НЕ ОБРАЩАТЬСЯ. Я ТАКИЕ САЙТЫ УМЕЮ ДЕЛАТЬ И САМ.

ТЗ вложением.

Писать предложения в личку или на почту, стучать в асю и звонить мне не стоит.

Интересует цена, срок, комерческое предложение, условие работы.

17 лет назад
Temy
44 года
19 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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