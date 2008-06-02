Портал по продаже шин и дисков

Необходимо разработать портал

ОГРОМНАЯ ПРОСЬБА ФРИЛАНСЕРОВ С ПОРТФОЛИО В КОТОРОМ ТОЛЬКО САЙТЫ 3-5 СТРАНИЧНЫЕ ПРОСЬБА НЕ ОБРАЩАТЬСЯ. Я ТАКИЕ САЙТЫ УМЕЮ ДЕЛАТЬ И САМ.

ТЗ вложением.

Писать предложения в личку или на почту, стучать в асю и звонить мне не стоит.

Интересует цена, срок, комерческое предложение, условие работы.