Всем привет! Интересует разработка данного модуля для встраивания в основной движок: Нужна легкая версия клиента, с основными функциями(контакт-лист,добавление удаление пользователей, отправка сообщений, правка профайла итд...) Основная задача чтобы он работал на ...
Портал по продаже шин и дисков
Необходимо разработать портал
ОГРОМНАЯ ПРОСЬБА ФРИЛАНСЕРОВ С ПОРТФОЛИО В КОТОРОМ ТОЛЬКО САЙТЫ 3-5 СТРАНИЧНЫЕ ПРОСЬБА НЕ ОБРАЩАТЬСЯ. Я ТАКИЕ САЙТЫ УМЕЮ ДЕЛАТЬ И САМ.
ТЗ вложением.
Писать предложения в личку или на почту, стучать в асю и звонить мне не стоит.
Интересует цена, срок, комерческое предложение, условие работы.
Заявки фрилансеров
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