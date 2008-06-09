Разбить один fla файл на много

Задача начинающему флешеру.

На входе есть 200 небольших графических изображений вперемешку на одном листе fla файла.

На выходе должно получится 150 fla файлов(50 изображений лишних), именованных в соответствии с нумерацией, указанной в отдельном excel файле от 1 до 150.

Материалы будут предоставлены выбранному исполнителю.

При успешном выполнении будет такая же задача, но в другой нумерации.

Обязательное требование - Киев.

Возможность подьехать за оплатой.

от вас сроки и цены.