Модули для Bitrix

$10000
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок235 просмотров

Нужны люди умеющие создавать модули,шаблоны для Bitrix их будет очень много.

У кого опыт работы с Bitrix меньше 1 года не писать!

Оставляйте ссылки на портфолио и последние работы (ссылку на сайт).

ICQ: 438237333.

17 лет назад
lgregory
Майкл 
45 лет
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
13 отзывов

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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