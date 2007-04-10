Всем привет! Интересует разработка данного модуля для встраивания в основной движок: Нужна легкая версия клиента, с основными функциями(контакт-лист,добавление удаление пользователей, отправка сообщений, правка профайла итд...) Основная задача чтобы он работал на ...
Сделать красоту на существующем сайте
Есть довольно необычный сайтик: http://denis-davydov.ru/ . Первую страницу нужно оставить как есть, а вот пункты меню (части из который состоит голова на первой странице). При нажатии на ссылку по бокам центрального прямоугольника должны появиться по одному такому же прямоугольнику. В левый будут перебираться части головы (выбранный пункт меню), а в правом будет текст, галлерея картин и т.д., в зависимости от выбранного пункта меню. Жду ваших предложений, на какой технологии готовы сделать (Java, Flash etc), срок, стоимость.
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