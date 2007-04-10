Сделать красоту на существующем сайте

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Закрыт3 заявки256 просмотров

Есть довольно необычный сайтик: http://denis-davydov.ru/ . Первую страницу нужно оставить как есть, а вот пункты меню (части из который состоит голова на первой странице). При нажатии на ссылку по бокам центрального прямоугольника должны появиться по одному такому же прямоугольнику. В левый будут перебираться части головы (выбранный пункт меню), а в правом будет текст, галлерея картин и т.д., в зависимости от выбранного пункта меню. Жду ваших предложений, на какой технологии готовы сделать (Java, Flash etc), срок, стоимость.

Java
17 лет назад
qoren
ИО 
37 лет
19 лет в сервисе
Был
17 лет назад

Выбранный исполнитель

VVladimirP
47 лет
17 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
17 лет назад
$30
1 день

Заявки фрилансеров

VVladimirP
47 лет
17 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
17 лет назад

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