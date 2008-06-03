Необходимо разработать портал ОГРОМНАЯ ПРОСЬБА ФРИЛАНСЕРОВ С ПОРТФОЛИО В КОТОРОМ ТОЛЬКО САЙТЫ 3-5 СТРАНИЧНЫЕ ПРОСЬБА НЕ ОБРАЩАТЬСЯ. Я ТАКИЕ САЙТЫ УМЕЮ ДЕЛАТЬ И САМ. ТЗ вложением. Писать предложения в личку или на ...
Создание флэш-шапки для сайта
Необходимо создать флэш шапку для сайта, размерами 700 х 150. сайт скромный, буджет малый, но хачу шапку на него более менее сносную... в данный мамент на сайте стоит шапка с картинкой в формате gif
края должны быть затемнены черным, шапка должна иметь оттенок изумрудного или голубоватого цвета, на ней должна быть надпись самый модный сайт, или чет типа этого,в шапке должна присутствовать динамика. Текст должен двигаться, или появляться и исчезать...
эскиз сайта прилогается в приложении
мая аська: 397-447-007
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