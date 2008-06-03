Создание флэш-шапки для сайта

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен6 заявок294 просмотра

Необходимо создать флэш шапку для сайта, размерами 700 х 150. сайт скромный, буджет малый, но хачу шапку на него более менее сносную... в данный мамент на сайте стоит шапка с картинкой в формате gif

края должны быть затемнены черным, шапка должна иметь оттенок изумрудного или голубоватого цвета, на ней должна быть надпись самый модный сайт, или чет типа этого,в шапке должна присутствовать динамика. Текст должен двигаться, или появляться и исчезать...

эскиз сайта прилогается в приложении

мая аська: 397-447-007

17 лет назад
geniafan
Женян 
34 года
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

Выбранные исполнители

MagiC_Mark
Дмитрий 
32 года
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
17 лет назад
$5
1 день
Приятный молодой человек, с которым приятно работать. Выполнил все быстро и аккуратно. Всегда готов выполнять проекты
Starky
41 год
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад
17 лет назад
$8
1 день
Прекрасно выполнил флэш шапку для сайта, в установленные сроки, даже быстрее,Starr Starky (Starky) пунктуален,шапка в его варианте очень понравилась,надеюсь на дальнейшее сотрудничество,очень благодарен. Всем Рекомендую!!!
Сотрудничеством остался доволен. Заказчик добросовестный.

Заявки фрилансеров

MagiC_Mark
Дмитрий 
32 года
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
17 лет назад
Starky
41 год
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад
17 лет назад

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