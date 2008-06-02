Модуль приёма платежей (Webmoney)

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Закрыт5 заявок177 просмотров

Требуется написать модуль приёма платежей (Webmoney) на php.

Жду предложений по срокам и цене.

PHP
17 лет назад
Kanarssky
Сергей 
47 лет
17 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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