Необходимо разработать портал ОГРОМНАЯ ПРОСЬБА ФРИЛАНСЕРОВ С ПОРТФОЛИО В КОТОРОМ ТОЛЬКО САЙТЫ 3-5 СТРАНИЧНЫЕ ПРОСЬБА НЕ ОБРАЩАТЬСЯ. Я ТАКИЕ САЙТЫ УМЕЮ ДЕЛАТЬ И САМ. ТЗ вложением. Писать предложения в личку или на ...
Простой плагин для Wordpress
Нужно написать простой плагин для Wordpress.
ТЗ в аттаче.
Пишите здесь цену и сроки.
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