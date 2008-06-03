Мини флешка. просто сделать эффект на картинке

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  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки247 просмотров

Нужна простейшая флэш длиною в 3 секунды, где будет просто эффект имтирования лоадера.

вот пример как должен будет идти загурзка

http://imgup.ru/image-121239757006d001da48aa557a418147697aefc4a5

Работа совершенно простая. 20рублей за нее. на работы на копейку времени.

Яндекс деньги

17 лет назад
sergeymsk
Сергей 
34 года
20 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

VVladimirP
47 лет
17 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
17 лет назад
$10
7 дней
Огромное спасибо ему, за то что выручил. Многие просили много денег, за 5 минутную работу, а Владимир выполнил на столько быстро, что мы даже еще не договорились обо всех деталях.. Человек сразу понял с полу слова задание и сделал то, что я хотел. спасибо ему.
Делал работу за отзыв, отзыв и получил.

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VVladimirP
47 лет
17 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
17 лет назад