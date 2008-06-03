Мини флешка. просто сделать эффект на картинке

Огромное спасибо ему, за то что выручил. Многие просили много денег, за 5 минутную работу, а Владимир выполнил на столько быстро, что мы даже еще не договорились обо всех деталях.. Человек сразу понял с полу слова задание и сделал то, что я хотел. спасибо ему.