Доработка онлайн редактора на JavaScript

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки186 просмотров

Нужно сделать:

*нужно сделать табы между форматами (через CSS)

*Быстрое/автоматическое переключение между диалоговым/символьным режимом

*Символьный список, если символ уже был написан в вимвольном режиме - он должен автоматом появлятся в выпадающем списке.

CSSJavaScript
17 лет назад
dmdev
Гость 
125 лет
19 лет в сервисе
Был
16 лет назад
2 отзыва

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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