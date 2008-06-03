Сделать скрипт

Нужна простейшая флэш длиною в 3 секунды, где будет просто эффект имтирования лоадера. вот пример как должен будет идти загурзка http://imgup.ru/image-121239757006d001da48aa557a418147697aefc4a5 Работа совершенно простая. 20рублей за нее. на работы на копейку времени. ...