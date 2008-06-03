Сделать скрипт

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт11 заявок231 просмотр

Нужен скрипт который выдаёт позапросу, из базы xls:

название

адрес

наименование проекта

цена

с сортировкой по разным критериям.

говорите цену и сроки.

17 лет назад
Shnol
34 года
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров