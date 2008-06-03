Есть ряд сайтов в проекте (на этапе дизайна) которые нужно повесить на данную систему. Нужны хорошие специалисты. Шаблоны в системе - css. Кто хочет постоянно сотрудничать (главное - качество, скорость, пунктуальность, ответственность) и готов предлагать ...
Сделать скрипт
Нужен скрипт который выдаёт позапросу, из базы xls:
название
адрес
наименование проекта
цена
с сортировкой по разным критериям.
говорите цену и сроки.
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