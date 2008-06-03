Скрипт для соц. сети

Требуется скрипт-авторегистратор в одной из соц. сетей, позволяющий брать из списка email, создавать страницу, активировать ее по указанному email, добавлять на нее несколько фото из коллеции фото, изменять настройки аакаунта, добавлять информацию о себе после активации аккаунта, приглашать в друзья людей из определенных групп и затем приглашать их в группы.

часть функционала уже реализовано (в интернете есть готовые скрипты по автоматич. созданию аккаунта и приглашению в группы).

особенно интересуют цена и сроки.