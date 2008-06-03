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Скрипт на PHP с AJAX для выборки из базы
1. Имеем таблицу следующей структуры:
Marka Model Ob_dv_KW God God1 Emk Pol Klem Krep Dlin Shir Viso
ALFA ROMEO 145 (930) 1.4 i.e.(66KW)/1.4 i.e. 16V T.S.(76 KW) 1994 2000 50 S_0 E_1 B_01 212 175 190
AUDI A3 (8L) 1.9 TDI (66/81 kW) 1996 2000 80 S_0 E_1 B_13 317 175 190
2. Нужно написать скрипт на PHP подбора параметров по этой базе с элементами AJAX.
Логика работы:
1. Считываем столбец MARKA, отбираем уникальные значения (чтобы остались уникальные названия). Вставляем в выпадающий список.
2. При выборе одной из марок, надо считать из таблицы столбец соответствующих моделей (столбец Model , отобрать из них уникальные) и поместить рядом с предыдущим, выпадающий список моделей.
3. При выборе одной из моделей, отбираем из таблицы список двигателей (Ob_dv_KW), соответствующих данной модели. Помещаем выпадающее меню рядом с предыдущими.
4. При выборе двигателя, выбираем из базы соответствующий год (God) выпуска. И формируем выпадающий список рядом с предыдущими.
5. При выборе года выпуска, надо выбрать строку которая соответствует параметрам:
MARKA+MODEL+Ob_dv_KW+God и сформировать массив из остальных ячеек выбранной строки. God1, Emkost, Pol_st, Klemma, Kreplenie, Dlina, Shir, Visota
6. Вывести полученный массив на страницу под формами выбора.
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