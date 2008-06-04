Парсинг сайтов

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки232 просмотра

Кто работал с парсингом яху, яндекса

умеет получать тИЦ и ПР из бара

получать содержимое тегов titile, h1 с сайтов

просьба оставить заявка

подбродное расмотрение вашей кандидатуры в проекте после прочтения вашей заявки

желательно также уметь работать с xml.yandex.ru

всем, спасибо за внимание !

PS желательно чтобы у вас эти скрипты уже были...приоритет людям именно с наличием данных скриптов

17 лет назад
lakeev
51 год
19 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

boris_slonov
Борис 
125 лет
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
17 лет назад
$100
3 дня
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Были крайне ограниченные сроки сдачи проекта, которые почти сорвались, но Дмитрий активно искал пути решения задач, в результате чего мы успели в срок и оплата была произведена 100%. Приятно иметь дело с этим человеком, будем дружить

Заявки фрилансеров

boris_slonov
Борис 
125 лет
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
17 лет назад