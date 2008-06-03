Верстка сайта (CMS)

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт10 заявок205 просмотров

Требуется верстальщик для верстки сайта (cms) в дальнейшем поддержка и раскрутка.

Пишите ваши условия сотрудничества и цены отдельно. Желательно проживающий в Киеве.

17 лет назад
SemenKuhar
Семен 
41 год
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров