Небольшой скрипт - каталог

Я в тихом шоке. Чел взялся за работу и когда он мне пытался доказать что сканить тысячи каталогов на сервере и генерить на этих результатах страницу на лету при запросе страницы пользователем - это будет быстрее чем загнать все данные заранее в БД.. я выпал в осадок первый раз. Когда же он сказал что нужно посадить человека который будет раз в сутки кликать на файл чтобы запустить скрипт, я выпал второй раз. Yastreb (14:52:09 4/06/2008) а про крон не слышал? Reystlin (14:52:24 4/06/2008) это че такое?) Yastreb (14:52:30 4/06/2008) понятно.. удачи Reystlin (14:53:40 4/06/2008) я могу узнать и научить с ним работать если надо Yastreb (14:54:14 4/06/2008) крон это настолько элементарно что если ты его знаешь то тебе лучше не писать скрипты тем более для меня. я требовательный Yastreb (14:54:21 4/06/2008) на учебу времени нет Reystlin (14:56:40 4/06/2008) ты мне обьясни что это такое Yastreb (14:58:04 4/06/2008) я тебе не должен это оьяснять ты вроде прогер а не я