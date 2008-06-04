Необходим ответственный человек-программист, партнер. Если все будет сделано качественно, сотрудничество будет продолжатся постоянно. php, ajax (css, html – опционно) На данный момент, необходимо подключить и связать несколько ...
Небольшой скрипт - каталог
Нужно написать скрипт который будет сканить директории на сервере и добавлять данные по файлам в базу и выводить их на сайте. Файлы и директории имеют свою структуру.
Обязательно админка для управления процессом и обязательно вынести дизайн в шаблоны.
Работа срочная на 2-3 дня.
ICQ 608061
Оплата вебмани или СБС на ваше усмотрение.
Выбранные исполнители
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $100Веб-программирование1 заявкаЗакрыт17 лет назад
- $400
Кратко: Нужно, чтобы были индивидуальные фотогалереи для каждого пользователя. ТЗ имеется. Четкое соблюдение ВАШИХ (которые сами указываете) СРОКОВ! Срочно!Веб-программирование5 заявокЗакрыт17 лет назад
- $100
Кто работал с парсингом яху, яндекса умеет получать тИЦ и ПР из бара получать содержимое тегов titile, h1 с сайтов просьба оставить заявка подбродное расмотрение вашей кандидатуры ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен17 лет назад
Требуется верстальщик для верстки сайта (cms) в дальнейшем поддержка и раскрутка. Пишите ваши условия сотрудничества и цены отдельно. Желательно проживающий в Киеве.Веб-программирование10 заявокЗакрыт17 лет назад
Нужно сделать язхіковую версию существующего сайта (как независимой ветки). Соответственно, будет нужнен небольшой редизайн и переверстка. Также - изменение баннерной крутилки (редизайн под другие площадки).Веб-программирование6 заявокЗакрыт17 лет назад
Нужно доработать простую фото-галерею, а именно сделать: 1. Чтобы при загрузке изображение сохранялось в базу MySQL (сейчас изображения хранятся на FTP) Собственно и все. Оставляйте icqВеб-программирование11 заявокЗакрыт17 лет назад
- $150
Требуется скрипт-авторегистратор в одной из соц. сетей, позволяющий брать из списка email, создавать страницу, активировать ее по указанному email, добавлять на нее несколько фото из коллеции фото, изменять настройки аакаунта, добавлять информацию о себе после ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт17 лет назад
Требуется флэш програмирование лобби и игр для интернет казино. Состав работы: - лобби - 2 вида рулетки - 2 вида блэкджек - 3 вида покера - 5 ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт17 лет назад
- $100
1. Имеем таблицу следующей структуры: Marka Model Ob_dv_KW God God1 Emk Pol Klem Krep Dlin Shir Viso ALFA ROMEO 145 (930) 1.4 i.e.(66KW)/1.4 i.e. 16V T.S.(76 KW) 1994 2000 50 S_0 E_1 B_01 212 175 190 AUDI A3 (8L) 1.9 TDI (66/81 kW) 1996 2000 80 S_0 E_1 B_13 317 175 190 2. Нужно написать скрипт на PHP подбора параметров по этой базе с элементами ...Веб-программирование14 заявокЗакрыт17 лет назад
Требуется спарсить инфу с интернет-магазина От вас стоимость услуги, сроки. Пишите в личку.Веб-программирование7 заявокЗакрыт17 лет назад